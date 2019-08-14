Сайнс: мы создаём правильную обстановку в «Макларене»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, подводя итоги первой части сезона Формулы-1, отметил позитивную атмосферу в команде. Ранее об отличных взаимоотношениях Сайнса и его напарника Ландо Норриса говорил руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.

«Есть ли прямая связь между результатами и атмосферой в команде? Я не думал об этом. Но вполне возможно. Я не знаю. Но мне кажется, что хорошая атмосфера и настроение всегда полезны. Мы создаём правильную обстановку. Я наслаждаюсь этим. Мне нравится общаться с Ландо, но и не только с ним, но и с Даниэлем Риккардо.

Но не беспокойтесь, на трассе борьба никуда не денется. Мы наслаждаемся и нашей конкуренцией, это ещё один положительный момент», — цитирует Сайнса пресс-служба Формулы-1.