Перес опасается, что изменения регламента не повлияют на конкуренцию в Ф-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что опасается негативного эффекта от изменений регламента, запланированного на 2021 год. Мексиканский гонщик не исключает, что эти изменения приведут к увеличению преимущества топовых команд.

«Посмотрим, что нам принесут изменения 2021 года. Изменения хороши для гонок, но если они распространяются на все команды, изменится ли что-то? Я не думаю.

На мой взгляд, сейчас болиды слишком тяжелы. Особенно когда начинаешь гонку со 100 кг топлива. Но я езжу на таких машинах уже последние девять лет. Думаю, главное — зрелище, которое дарит Формула-1.

Зрители хотят наслаждаться зрелищем, им совершенно неважно, там пять кг или 100», — цитирует Переса Fox Sports.