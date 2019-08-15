Перес опасается, что изменения регламента не повлияют на конкуренцию в Ф-1
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что опасается негативного эффекта от изменений регламента, запланированного на 2021 год. Мексиканский гонщик не исключает, что эти изменения приведут к увеличению преимущества топовых команд.
«Посмотрим, что нам принесут изменения 2021 года. Изменения хороши для гонок, но если они распространяются на все команды, изменится ли что-то? Я не думаю.
На мой взгляд, сейчас болиды слишком тяжелы. Особенно когда начинаешь гонку со 100 кг топлива. Но я езжу на таких машинах уже последние девять лет. Думаю, главное — зрелище, которое дарит Формула-1.
Зрители хотят наслаждаться зрелищем, им совершенно неважно, там пять кг или 100», — цитирует Переса Fox Sports.
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