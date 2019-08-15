Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Перес опасается, что изменения регламента не повлияют на конкуренцию в Ф-1

Перес опасается, что изменения регламента не повлияют на конкуренцию в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что опасается негативного эффекта от изменений регламента, запланированного на 2021 год. Мексиканский гонщик не исключает, что эти изменения приведут к увеличению преимущества топовых команд.

«Посмотрим, что нам принесут изменения 2021 года. Изменения хороши для гонок, но если они распространяются на все команды, изменится ли что-то? Я не думаю.

На мой взгляд, сейчас болиды слишком тяжелы. Особенно когда начинаешь гонку со 100 кг топлива. Но я езжу на таких машинах уже последние девять лет. Думаю, главное — зрелище, которое дарит Формула-1.

Зрители хотят наслаждаться зрелищем, им совершенно неважно, там пять кг или 100», — цитирует Переса Fox Sports.

Абитебуль призвал менять трассы, а не правила Формулы-1
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент