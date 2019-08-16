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Баррикелло впервые с 2012 года примет участие в «формульных» гонках

Баррикелло впервые с 2012 года примет участие в «формульных» гонках
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Бывший гонщик Формулы-1 Рубенс Баррикелло впервые с 2012 года примет участие в гонках машин с открытыми колёсами, сообщает Fox Sports. Баррикелло подтвердил своё участие в первом этапе новой серии S5000, которую еще называют «австралийским IndyCar».

Первый этап новой серии состоится с 20 по 22 сентября на австралийской трассе «Сэндаун». В настоящее время Рубенс Баррикелло уже седьмой год выступает в чемпионате стоккаров в Бразилии, в котором он выиграл титул в 2014 году.

Машины новой формульной серии по своей конструкции схожи с болидами серии Формулы-3 и оснащены восьмицилиндровыми моторами с 560 л.с.

В последний раз Барррикелло выходил на старт гонок с открытыми колёсами в 2012 году, проведя сезон в серии IndyCar.

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