«Хонда»: подиум Квята стал наградой за труды «Торо Россо»
Управляющий директор «Хонды» Масаши Ямамото рассказал о сотрудничестве с «Торо Россо» и отметил, что подиум Даниила Квята в Германии стал наградой команде за их колоссальный труд.
«Третье место Квята на Гран-при Германии стало очень радостным событием для всех нас, потому что мы все помним, как тяжело нам пришлось в прошлом сезоне. Это был всего лишь второй подиум для «Торо Россо» после победы Себастьяна Феттеля.
В прошлом году я разговаривал с Францем Тостом о расширении сотрудничества с концерном, он сделал всё возможное, чтобы дать нам тестовый полигон для наших разработок. Мы благодарны им за жертвенность, а подиум стал лучшей наградой за их труды», — приводит слова Масаши Ямамото Autosport.
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