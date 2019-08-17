Источник: «Ред Булл» хотел заменить Гасли на Алонсо после Гран-при Австрии

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что команда Формулы-1 «Ред Булл» в ходе сезона рассматривала различные варианты относительно замены Пьера Гасли. Так, по информации источника, в руководстве австрийской конюшни намеревались заменить француза после Гран-при Австрии, когда он впервые отстал на круг от напарника по команде Макса Ферстаппена.

Тогда первым приоритетом «Ред Булл» был двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Однако испанец не согласился на предложение австрийцев. На тот момент у него не было уверенности в том, что «Ред Булл» будет способен на постоянной основе бороться за победы.

В результате, в ходе летнего перерыва на место Гасли был приглашён пилот «Торо Россо» Александер Албон. А француз занял в Фаэнце место своего сменщика.