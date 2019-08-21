Култхард: в W Series мы ищем женский эквивалент Хэмилтона

Глава экспертного совета W Series Дэвид Култхард рассказал о целях, которые перед собой ставит серия.



«Мы уделяем большое внимание поиску талантов среди девушек в W Series. Думаю, что у нас есть достаточно пилотесс, которые способны выступать в Формуле-1. Вопрос в том, кого именно мы ищем? Тех, кто сможет выступать в Формуле-1 или женские эквиваленты Льюиса Хэмилтона, Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Мы ищем именно второй вариант, поскольку если вы не так хороши на трассе, как они, то вы не сможете победить их.



Я хочу привлечь больше женщин в автоспорт. Моя сестра гонялась и была хороша, но не получила поддержки, потому что семья поддерживала меня. Если девушки, выступающие в W Series, будут достаточно хороши, то они будут в Формуле-1. Если они просто хороши, то они будут выступать в туринге, за рулём спорткаров и в других сериях», — приводит слова Култхарда офиициальный сайт Формулы-1.