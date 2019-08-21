Вильнёв: двигатели «Хонды» живут три или четыре гонки

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о «Хонде». По мнению Вильнёва, «Ред Булл» впереди ждёт много штрафов за замены элементов силовой установки.



«Двигатели «Хонда» живут всего три или четыре гонки. Вот откуда у них появляется такая мощность, они не пытаются завершить семь гонок с одним мотором. Если бы «Мерседес» и «Феррари» использовали такую же тактику, то они бы имели на тридцать лошадиных сил больше, чем у «Хонды» на данный момент», — приводит слова Жака Вильнёва Motorsport-Magazin.



Предполагается, что в «Ред Булл» будут делать ставку на Гран-при Японии и Мексики — гонка в Японии является домашней для «Хонды», а в Мексике команда традиционно выступает на высочайшем уровне.