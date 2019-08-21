Вильнёв: двигатели «Хонды» живут три или четыре гонки
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о «Хонде». По мнению Вильнёва, «Ред Булл» впереди ждёт много штрафов за замены элементов силовой установки.
«Двигатели «Хонда» живут всего три или четыре гонки. Вот откуда у них появляется такая мощность, они не пытаются завершить семь гонок с одним мотором. Если бы «Мерседес» и «Феррари» использовали такую же тактику, то они бы имели на тридцать лошадиных сил больше, чем у «Хонды» на данный момент», — приводит слова Жака Вильнёва Motorsport-Magazin.
Предполагается, что в «Ред Булл» будут делать ставку на Гран-при Японии и Мексики — гонка в Японии является домашней для «Хонды», а в Мексике команда традиционно выступает на высочайшем уровне.
- 21 августа 2019
-
22:49
-
21:40
-
20:23
-
19:44
-
19:01
-
17:57
-
15:56
-
14:08
-
13:25
-
12:27
-
12:12
-
11:15
-
10:27
-
00:36
- 20 августа 2019
-
23:13
-
22:47
-
19:58
-
18:47
-
17:42
-
16:25
-
14:57
-
13:26
-
12:28
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
00:59
- 19 августа 2019
-
23:52
-
22:55
-
21:52
-
20:57
-
19:49
-
18:53
-
17:57
-
16:30
Партнерский контент