В Новороссийск привезли первое оборудование для Гран-при России

В порт Новороссийска из Генуи прибыло судно с пятью контейнерами, содержащими грузы с различным оборудованием для паддока Формулы-1, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».



Прибытие ещё нескольких кораблей с контейнерами, в которых находится оснащение для проведения Гран-при России, ожидается в начале сентября. После прохождения таможенных процедур грузы будут доставлены автотранспортом на «Сочи Автодром», где с 26 по 29 сентября пройдёт российский этап Формулы-1.



Помимо заездов Формулы-1 в рамках Гран-при России состоятся также этапы молодёжных серий Формула-2 и Формула-3.