Квят рассказал, как отнёсся к решению «Ред Булл» взять Албона, а не его

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал решение «Ред Булл» поменять командами Пьера Гасли и Александера Албона. Таиландский гонщик проведёт за «быков» оставшиеся Гран-при сезона-2019 Формулы-1, а Гасли станет новым напарником Квята. При этом в первой части сезона Квят набрал больше очков, чем Албон.
«Я узнал обо всём за день. У нас был телефонный разговором с доктором Марко. Нужно с уважением принимать такие решения и работать дальше. Думаю, они просто хотят посмотреть, как себя проявит Албон за рулём машины, которая способна побеждать, и с таким напарником, как Ферстаппен. Я уже был в «Ред Булл», это тоже играло свою роль при выборе.
Пока что был только один короткий разговор. С моими результатами всё отлично. Всё, что будет после 2019 года, пока неясно. Думаю, нужно подождать ещё две-три недели — и тогда перспективы станут более понятными», — заявил Квят в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
В субботу, 24 августа, Квят встретится с болельщиками в рамках шоу Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste. Показательные заезды отменены, но пилот Формулы-1 и другие участники пообщаются со зрителями и покажут технику.
Полная версия интервью с Квятом будет опубликована на «Чемпионате» в воскресенье.
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