Заезды Ф-1 в Санкт-Петербурге отменены, но Квят и другие встретятся со зрителями

Организаторы демонстрационных заездов Формулы-1 в Санкт-Петербурге Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste были вынуждены отказаться от самих заездов в субботу, 24 августа. По независящим от организаторов причинам самих заездов не будет, но все анонсированные участники, включая российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята, пообщаются с болельщиками.



«Команда в городе и готова к заездам, однако по не зависящим от нас причинам мы вынуждены изменить формат мероприятия. Все заявленные участники программы представят свою технику и пообщаются с гостями и зрителями с 14 до 17 часов на Исаакиевской площади, однако демонстрационные заезды не состоятся. Помимо болида „Торо Россо“ под управлением Даниила Квята на площадке будет представлена мототехника команды FMX13 Алексея Колесникова, команда Evil Empire и гиперкар Flanker Сергея Кабаргина, а также боевой грузовик команды «КАМАЗ-мастер» под управлением победителя ралли-рейда «Шёлковый путь»-2019 Антона Шибалова», — гласит официальное сообщение организаторов.