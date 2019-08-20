Квят сам отказал «Ред Булл» и хочет уйти? Это какая-то глупость

Можно сколько угодно обижаться на «быков», но есть лишь две сомнительные альтернативы.

Летняя пауза в Формуле-1 и не думает заканчиваться, а болельщики продолжают обсуждать решение «Ред Булл» отправить на повышение не Даниила Квята, а набравшего меньше очков в первой половине сезона Александера Албона. Некоторые российские болельщики обиделись на «Ред Булл» и строят различные смелые предположения – например, что Квят сам отказался менять команду в середине сезона или что у Даниила есть другие варианты на 2020 год. Лейтмотив следующий: в «Ред Булл» россиянина не любят, нужно куда-нибудь уходить. Есть ли здесь логика?

Мог ли Квят отказать «Ред Булл»?

Предположение болельщиков номер один. Когда Марко и Хорнер окончательно решили заменить Пьера Гасли, то сначала хотели перевести наверх Квята – но он сам или его менеджер Николя Тодт не согласились. Мол, есть большой риск испортить карьеру, если не удастся быстро адаптироваться и обеспечить результат.



Предположение болельщиков номер два. Подобный отказ якобы возможен благодаря участию Тодта-младшего в карьере Квята и, возможно, новым условиям контракта между россиянином и «Ред Булл». По ним Даниил уже не является «безвольным» членом программы «быков», а имеет право самостоятельно определять собственную судьбу.



Теперь отвечаем. Как считаете, как должно отнестись руководство «Ред Булл» к гипотетическому отказу Квята? Похвалить за мудрость и пообещать обязательно вернуться к этой теме по окончании сезона? Или решить для себя, что россиянин недостаточно уверен в собственных силах и вдобавок несговорчив? Повысит ли подобный «отказ» шансы Даниила вернуться к «быкам» зимой 2020-го? Наконец, где лучше «Ред Булл» оценит нынешний уровень Квята и его прогресс по сравнению с 2016 годом — в команде-середняке или в топ-коллективе?



В общем, если бы Даниил вдруг действительно заблокировал собственный переход в «Ред Булл» здесь и сейчас, то сильно ударил бы по перспективам.

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Это если смотреть с колокольни «Ред Булл». Если же говорить о позиции Даниила, то странно предполагать, что гонщик такого уровня не верит в собственные способности и не желает получить здесь и сейчас технику топ-класса. Все прекрасно знают: по-настоящему заявить о себе можно только с автомобилем, который позволяет регулярно бороться за подиумы. Твои геройства в споре за десятое место, конечно, отметят, но не сделают топ-гонщиком в глазах боссов команд.



Лучшая позиция для борьбы за контракт на 2020 год – это кокпит «Ред Булл». Тот, который отныне будет занимать Албон. Именно у Александера теперь инициатива, расклад сил внутри «быков» в основном зависит от него, в то время как Квят лишь косвенно может повлиять на итоговое решение руководства. Так что, повторимся, если бы был шанс уже сейчас перейти в «Ред Булл», Даниил наверняка им воспользовался.

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Куда ещё пойти Даниилу?

Теперь ко второму пункту – про то, что на «Ред Булл» свет клином не сошёлся. Боимся разочаровать: вероятно, сошёлся. Просто болельщики в любой стране мира всегда настроены чересчур оптимистично касательно перспектив своих гонщиков: им всегда кажется, что их «роднулечки» находятся на карандаше у всех команд и просто до последнего выбирают между «Феррари» и «Мерседесом».

Реальность, как вы понимаете, совсем другая. Одарённых пилотов, которые примерно равны по уровню, всегда больше, чем мест в пелотоне. При этом у каждого есть свои преимущества: давние связи с командой, спонсоры, «правильная» национальность, возраст, крутой менеджер и так далее. Есть ли у вас уверенность, что по совокупности этих аспектов Квят побьёт большинство конкурентов?

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Давайте пройдёмся по всем командам и оценим шансы Квята. «Ред Булл» и «Торо Россо» за скобками – мы ведь «уходим» от не любящих Даниила «быков», не так ли»?



«Мерседес» — всё понятно, выбирают между Боттасом и Оконом, в запасе есть Расселл.

«Феррари» — можно сколько угодно вспоминать про связи россиянина с командой, но понятно, что тут без шансов. Есть Леклер и Феттель на контрактах, а если Себ вдруг правда окажется в «Ред Булл», то ходят слухи про Риккардо да и вообще в «Скудерию» моментально перебежит любой гонщик без контракта. Наконец, всегда можно на год вернуть Райкконена.



«Макларен» — уже продлили Сайнса и Норриса. Да и странно, если бы начали тянуть.



«Рено» — у Риккардо контракт, а если команда и решит поменять Хюлькенберга, то либо на Окона с правильным паспортом и мощными перспективами, либо на звезду уровня Дэна. На крайний случай есть свой резервист Сироткин.



«Альфа Ромео» — у Кими ещё год контракта, а вот Джовинацци выступает отвратительно. Местечко для Квята? Что ж, учитывая, что у «Скудерии» нет готовых юниоров для перехода в Формулу-1, относительно рабочий вариант. О’кей, верящие в побег из «Ред Булл» могут записать «Альфу» в опции для Квята.

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«Рейсинг Пойнт» — практически наверняка останутся Стролл и Перес. А если Чеко и уйдёт, то в команде наверняка захотят поменять его на гонщика с деньгами взамен мексиканских. Ну или на Окона.



«Хаас» — у Магнуссена, судя по всему есть контракт, а вот на кокпит Грожана облизывается огромное число гонщиков. Что ж, в теории в список кандидатов можно добавить и Даниила – как раз могут помочь прежние связи с «Феррари». Но нужно ли менять пятое место в Кубке конструкторов на девятое?



«Уильямс» — Расселл останется, а его напарником станут Латифи или Кубица. В любом случае, нужны спонсоры – и всё ради худшей команды пелотона.

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Итак, есть лишь два теоретических варианта — «Хаас» (с миллионом кандидатов на одно место) и «Альфа Ромео». Последнюю оптимисты могут представить как трамплин перед переходом в «Феррари» — мол, останется разгромить в 2020-м Кими и дорога в уже знакомую «Скудерию» открыта. Шансы на уверенную победу над финном и на то, что «Феррари» затем всерьёз рассмотрит Даниила как кандидата на замену Феттелю, просим оценить самостоятельно. Особенно когда на рынке окажутся Хэмилтон, Ферстаппен и Риккардо. Но есть стойкое ощущение, что единственный путь Квята обратно в первые ряды по-прежнему лежит через «Торо Россо» в «Ред Булл».