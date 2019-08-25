Источник: о контракте Боттаса с «Мерседесом» объявят на следующей неделе

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сохранит место в команде в следующем сезоне, сообщает Turun Sanomat. По информации источника, официальное объявление о контракте ожидается уже на следующей неделе. Предполагается, что контракт будет продлён на один сезон.



Ранее сообщалось, что на место Боттаса в немецкой команде претендует Эстебан Окон, который, вероятно, вернётся в Формулу-1 в составе команды «Рено».



Ранее в прессе появлялись противоречивые сообщения о переговорах Окона с «Рено». По версии AutoBild, гонщик и команда уже согласовали двухлетний контракт. В то же время издание RMC Sport утверждало, что пока Эстебан и заводская команда просто ведут переговоры и «Рено» не хочет форсировать события.