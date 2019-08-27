Пажно: Монтойя выиграет «Тройную корону» раньше, чем Алонсо

Пилот IndyCar Симон Пажно считает, что Хуан Пабло Монтойя выиграет «Тройную корону» автоспорта раньше, чем Фернандо Алонсо. Монтойе для этого необходимо выиграть «24 часа Ле-Мана», а Алонсо — «500 миль Индианаполиса».



«Вероятно, Монтойя выиграет «Тройную корону» раньше, чем Фернандо Алонсо, потому что он постоянно выступает на спорткарах и он очень силён в этом. По правде говоря, Монтойя так же хорош, как и был раньше. Посадите его в любой автомобиль, и он сразу же будет конкурентоспособен.



Он прекрасно понимает такие гонки, ему не требуется дополнительное обучение. Ему просто нужно оказаться в правильной ситуации, и он сможет победить. Фернандо Алонсо нужно многому учиться. Ему нужны деньги, лучший двигатель, лучшие напарники, которые могут его поддержать. Всё гораздо сложнее», — приводит слова Симона Пажно RaceFans.