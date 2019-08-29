Хюлькенберг считает, что «Рено» не оставил его не только из-за результатов

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал решение команды заменить его в следующем сезоне на Эстебана Окона. Француз подписал с «Рено» двухлетний контракт.

«Жаль, что путешествие с „Рено“ закончится после этого сезона — особенно потому, что мы ещё не смогли достичь наших целей. Мы надеялись сделать в этом году ещё один шаг вперёд, но, к сожалению, пока не добились этого. Хорошо известно, что выбор пилотов зависит не только от результатов, а от целого ряда факторов. Но ситуация такая, какая есть. Конечно, нам всем хотелось бы видеть другое развитие событий, но, как бы то ни было, я останусь сконцентрированным и постараюсь добиться максимального успеха с командой в оставшихся гонках.

Что касается 2020 года, то я уверен, что найду хорошее решение, но в настоящий момент объявлять нечего», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans.