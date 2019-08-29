Грожан назвал Хюлькенберга королём слухов

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан коротко прокомментировал информацию, что немецкий пилот Нико Хюлькенберг может занять его место в американской команде в сезоне-2020 Формулы-1. Предполагается, что о контракте с немцем будет объявлено во время Гран-при Италии.

«Кроме слов, что Халк — король слухов, у меня больше особо нет комментариев», — приводит слова Грожана F1only.

Ранее стало известно, что Хюлькенберг точно покинет «Рено» по окончании 2019 года — его место в команде займёт Эстебан Окон, подписавший двухлетнее соглашение.

Второе место в «Хаасе» точно сохранит Кевин Магнуссен.

Для Грожана текущий сезон складывается неудачно. Француз набрал лишь 8 очков, он занимает 17-е место в зачёте пилотов. Хюлькенберг с 17 набранными баллами располагается на 14-й строчке.