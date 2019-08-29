Предсезонные тесты Формулы-1 будут сокращены, тесты в ходе сезона отменят

Расширение календаря Формулы-1 в 2020 году вынудило руководство и участников чемпионата искать пути к снижению нагрузок на команды и пилотов за счёт других заездов. В результате, было принято решение сократить количество тестов. Так, традиционные предсезонные тесты сохранятся в календаре. Они снова будут проводиться в два этапа. Но теперь каждый из этапов будет включать в себя по три дня, а не по четыре, как это было раньше. В 2020 году предсезонные заезды пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, сообщает Motorsport.

Тесты же в ходе сезона будут отменены вовсе. Финальная часть тестов новых, 18-дюймовых шин пройдёт осенью 2020 года. На них будет потрачено три дня, но лишь в одном из них участия смогут принимать опытные пилоты.

Такой шаг обрадовал не всех. Пилот «Хааса» Ромен Грожан выразил сомнение в целесообразности принятого решения.«Не думаю, что это правильный выбор. Это снова даёт преимущество большим командам. Я понимаю когда речь касается тестов в ходе сезона. Но то, что касается зимних тестов, нам и без того не хватало восьми дней», — сказал Грожан.