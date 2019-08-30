Квят сосредоточился на подготовке к гонке, Гасли — на адаптации к машине

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс рассказал, как для команды сложились пятничные тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1.



«Рады вновь работать с Пьером. Мы плотно работали с ним в прошлом году, у него потрясающая скорость, так что с нетерпением ждём возможности добиться максимальных результатов с его стороны во второй половине сезона. Очевидно, когда он последний раз выступал за нас, то машина была другой, так что в первую очередь мы концентрировались на том, чтобы ему стало комфортно и чтобы он адаптировался к характеристикам и балансу STR14. Это означало, что меньше попыток было посвящено работе на скорость, а больше — на адаптацию, чтобы он мог привыкнуть к настройкам. Думаю, теперь у нас хорошее представление о его требованиях к машине.



Что же до Даниила, то у него новый двигатель — будет интересно посмотреть, какую прибавку в мощности даст четвертая спецификация „Хонды“. Учитывая штраф за мотор, главным приоритетом для Даниила сегодня был гоночный темп.



Перед поездкой сюда мы знали, что некоторые повороты могут не подойти некоторым характеристикам машины, так что мы также концентрировались на многочисленных изменениях в аэродинамических и механических настройках, чтобы постараться минимизировать эти проблемы с управляемостью. Мы не показали максимальных результатов в первой практике, так что внесли изменения в машину перед второй. Это улучшило скорость, но мы все равно завершили день не совсем там, где ожидали. Мы знаем, в чем были ограничения, так что просто нужно внести изменения в машину, которые улучшат эти аспекты и при этом не сделают машину хуже в других областях», — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.