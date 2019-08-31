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Васильев — пятый после первого дня Бахи Польши, Воробьёв — второй в классе

Васильев — пятый после первого дня Бахи Польши, Воробьёв — второй в классе
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В Польше в пятницу стартовал очередной этап Кубка мира по бахам — Баха Польши — 2019. Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина и её коллега Марина Максимова подготовили видеообзор первого дня гонки.

В первый день участники ограничились выступлением на коротком спецучастке длиной семь километров. Лучшее время показал местный пилот Якуб Пшигонски, который на две с половиной секунды опередил ещё одного поляка Кшиштофа Холовчика. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова показал пятый результат с отставанием в 17,5 секунд.

Ещё один российский экипаж Фёдора Воробьева и Кирилла Шубина показал второе время в категории Т3.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.

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