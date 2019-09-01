Эггинтон: после квалификации у «Торо Россо» много работы

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон остался разочарован итогами квалификации для пилотов команды. Также функционер прокомментировал новость о трагической гибели пилота Формулы-2 Антуана Юбера.

«Команда потрясена новостью о смерти Антуана Юбера после аварии в гонке Формулы-2. Это потрясло всё автоспортивное сообщество. В это трагичное время все наши мысли с семьёй и близкими Антуана.

Что касается нашей квалификации, то изменения, внесённые ночью, помогли прибавить. Мы были конкурентоспособными в третьей тренировке. Хотя Квят и не показал лучшее время из-за трафика. Но Гасли выступил неплохо и мы выходили на квалификацию, ожидая увидеть неплохую скорость.

К сожалению, этого не произошло. После слабой первой попытки, связанной с проблемами на машине Квята и трудностями в работе шин Пьера, у нас не было возможности прибавить во второй попытке из-за красных флагов. Теперь у нас много работы. Мы должны восстановить после квалификации как можно лучше, чтобы использовать завтра любую возможность, которая может появиться", — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».

