Джовинацци рассказал о шансах сохранить место в Формуле-1 на 2020 год

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци ещё не имеет контракта на следующий сезон. Но итальянец уверен, что ему по силам сохранить место в Формуле-1 на 2020 год.

«На данный момент ещё ничего не решено, но если буду делать свою работу хорошо, то не будет причин думать, что меня не будет в Формуле-1 в следующем сезоне. Отставание в зачёте от Кими? Я не очень доволен таким положением, но в квалификациях я очень часто близок к Райкконену. Могу прибавить в гонках, но мне не всегда удаётся быстро найти нужный ритм. Приобретая опыт, я с каждой гонкой становлюсь всё лучше и лучше», — приводит слова Джовинацци La Gazzetta Dello Sport.

На данный момент Антонио занимает восемнадцатое место в общем зачёте, имея в активе одно очко.