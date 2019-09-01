Вассёр назвал манёвр Ферстаппена глупым

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал аварию Кими Райкконена с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Бельгии.



«Я не знаю, что произошло с Ферстаппеном. Но он появился из ниоткуда, он отставал на торможении даже от Переса. Он попытался обогнать две машины в первом повороте, и это было очень глупо, потому что в Бельгии у вас очень много мест для обгона, это не Будапешт или Монако. В итоге машина была полностью повреждена, на болиде Райкконена отсутствовала половина днища.



Джовинацци мог легко финишировать восьмым. Очень обидно. Было бы здорово поехать в Италию с большей уверенностью и большим количеством очков. Обидно, потому что мы могли финишировать в очках двумя болидами», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.



Кими Райкконен закончил гран-при Бельгии на 16-й позиции, его напарник Антонио Джовинацци сошёл на последнем круге после аварии.