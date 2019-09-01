Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вассёр назвал манёвр Ферстаппена глупым

Вассёр назвал манёвр Ферстаппена глупым
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал аварию Кими Райкконена с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Бельгии.

«Я не знаю, что произошло с Ферстаппеном. Но он появился из ниоткуда, он отставал на торможении даже от Переса. Он попытался обогнать две машины в первом повороте, и это было очень глупо, потому что в Бельгии у вас очень много мест для обгона, это не Будапешт или Монако. В итоге машина была полностью повреждена, на болиде Райкконена отсутствовала половина днища.

Джовинацци мог легко финишировать восьмым. Очень обидно. Было бы здорово поехать в Италию с большей уверенностью и большим количеством очков. Обидно, потому что мы могли финишировать в очках двумя болидами», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.

Кими Райкконен закончил гран-при Бельгии на 16-й позиции, его напарник Антонио Джовинацци сошёл на последнем круге после аварии.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент