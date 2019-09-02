Росберг: бедный Феттель. В Бельгии он был как Баррикелло

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг сравнил выступление Себастьяна Феттеля на Гран-при Бельгии с гонками Рубенса Баррикелло в качестве второго пилота «Феррари» во времена выступлений в итальянской команде Михаэля Шумахера.
«Бедный Феттель. В этой гонке он был как Рубенс Баррикелло при Шумахере. Он ехал позади своего напарника и всеми силами пытался прикрыть его тылы. Это невероятно, учитывая, что Феттель — четырёхкратный чемпион мира. Подождём и посмотрим, что будет дальше, но сейчас Феттеля вряд ли можно назвать счастливым.
У него проблемы с болидом, с задней осью. Болид ведёт себя нервно, и Себастьян не уверен в машине. У него пока ничего не получается», — приводит слова Нико Росберга GPBlog.
Победу в гонке одержал напарник Феттеля Шарль Леклер, а Себастьян после гонки признался, что всеми силами старался сдержать Льюиса Хэмилтона, чтобы обеспечить Шарлю комфортный отрыв на последних кругах гонки.
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