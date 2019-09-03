Эрикссон недоволен тем, что ему пришлось пропустить этап IndyCar

Резервный пилот «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон, проводящий основную часть сезона в чемпионате IndyCar, был вызван на этап Формулы-1 в Бельгии. В преддверии уик-энда в Спа стало известно, что боевой пилот команды Кими Райкконен в ходе летнего перерыва повредил ногу и может пропустить этап. Именно потому Эрикссон был вызван из США, где по календарю у него планировалась очередная гонка IndyCar. В итоге Райкконен сумел выступить в Бельгии, Эрикссон же пропустил предпоследний этап сезона за океаном и остался недоволен таким развитием событий.

«Я работаю на новый контракт и, конечно же, каждая гонка это возможность показать то, из чего ты сделан. Так что всё это не было оптимальным развитием событий. Но у меня был реальный шанс выступить в Спа, потому такое решение и было принято. И Кими, и команда не понимали, сможет ли он выступить в гонке. Случившееся — не самая оптимальная ситуация, но такое бывает.

Что касается моего будущего, то я веду переговоры с нынешней командой в IndyCar, также интерес есть и со стороны других коллективов. Хорошие возможности есть, но пока сделка не заключена, ничего нельзя знать наверняка", — приводит слова Эрикссона Motorsport.