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Сало поддержал кадровые решения «Ред Булл»

Сало поддержал кадровые решения «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало прокомментировал кадровую политику «Ред Булл». Во время летнего перерыва «Ред Булл» заменил Пьера Гасли на Александера Албона. Также Сало не согласился с критиками юниорской программы пилотов команды.

«Не стоит забывать, что молодые пилоты получили шанс в команде. Им не удалось воспользоваться этим шансом.

В их контрактах прописан пункт, позволяющий «Ред Булл» решать, в какой команде будут выступать пилоты. Их могут уволить в любой момент.

Я знаю, что «Ред булл» выбрал Албона, потому что у него похожий стиль пилотирования с Максом Ферстаппеном. Они думают, что Албон справится с этим болидом», — цитирует Сало GrandPX.News.

Гасли после неудачного начала сезона был переведён в «Торо Россо» и стал напарником россиянина Даниила Квята.

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