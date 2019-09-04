В случае травмы Норриса его бы в «Макларене» заменил Сироткин, а не Алонсо

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль сообщил, что в случае возникновения проблем со здоровьем у Ландо Норриса его за рулём болида бы заменил Сергей Сироткин, а не Фернандо Алонсо. Ранее появилась информация о возможном возвращении Алонсо. Он якобы мог заменить Норриса, испытывающего проблемы с ногой, на Гран-при Италии.
«Если бы Ландо не смог пилотировать, мы бы использовали Сергея. В этом заключался наш краткосрочный план. Если бы у нас было больше времени, возможно, использовали бы другой вариант. Но Сергей работает на симуляторе, для него всё готово.
Я не знаю всей ситуации с Алонсо и его контрактом, но Фернандо является членом «Макларена». Зак Браун обсуждает с ним другие программы. Если у нас возникнут проблемы, мы их обсудим. Фернандо посетит нас в Монце, но в качестве посла бренда», — цитирует Зайдля GrandPX.News.
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