Норрис получил лёгкую травму ноги во время летнего перерыва

Пилот «Макларена» Ландо Норрис получил небольшую травму левой ноги во время летнего перерыва, сообщает RaceFans со ссылкой на пресс-службу команды.

О травме Норриса стало известно после того, как в интернете появилось видео, на котором на ноге пилота было установлено специальное фиксирующее устройство. В пресс-службе «Макларен» объяснили фиксатор мерами предосторожности.

«У него немного воспалилось сухожилие левой ноги, когда он бегал во время выходных. Любой другой человек ходил бы в обычной обуви. Но мы решили поберечь его ногу, пока он не восстановится», — сказали в пресс-службе.

«Макларен» не планирует прибегать к услугам резервного пилота. По соглашению с «Рено», «Макларен» в случае необходимости может воспользоваться услугами россиянина Сергея Сироткина.