«Механики хотели объявить забастовку». Мальдонадо рассказал о бардаке в «Лотусе»

Бывший пилот Формулы-1 Пастор Мальдонадо рассказал в подкасте Beyond The Grid о серьёзности финансовых проблем команды «Лотус» в сезоне-2015. Владелец команды Жерар Лопес тогда фактически прекратил финансирование коллектива в ожидании продажи «Лотуса» концерну «Рено».
«Лотус» — фантастическая команда, у них всё было хорошо организовано, много ресурсов, очень умные сотрудники. Но в какой-то момент на них начало сказываться то, что происходило вокруг команды. Это была катастрофа. Я приезжаю на гонку — а у нас нет еды, механикам не платят деньги и они хотят объявить забастовку. У механиков не было номеров в отеле.
Помню, как я прилетел на Гран-при Бразилии, доехал до отеля, а мне говорят: «На вас нет номера». Я говорю: «Окей, я сам заплачу. Я устал после долгого полёта». А они ответили, что номеров нет, потому что всё забронировано командой. То есть номера были забронированы, но не оплачены — и пилоты, руководители и так далее не могли их занять. Я прождал в лобби с напарником до двух-трёх ночи, прежде чем мы заселились! Представьте, как в таких условиях шла подготовка к гонке!
Приезжаешь на трассу — там нет никакой еды… Чтобы добиваться успехов в нашем виде спорта, всё должно идти идеально, чтобы пилоты были сосредоточены на пилотаже. А я не мог сконцентрироваться только на этом, приходилось решать проблемы", — рассказал венесуэльский гонщик.
- 5 сентября 2019
-
14:51
-
14:20
-
14:20
-
13:43
-
13:27
-
12:34
-
11:48
-
10:49
-
10:30
-
09:19
-
00:48
-
00:36
- 4 сентября 2019
-
22:41
-
21:55
-
20:30
-
19:20
-
18:51
-
16:26
-
16:11
-
15:14
-
13:37
-
13:20
-
12:33
-
11:46
-
11:22
-
10:20
-
09:34
-
01:20
- 3 сентября 2019
-
23:41
-
22:56
-
21:26
-
21:00
-
19:59
-
18:59
-
17:37