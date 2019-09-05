«Механики хотели объявить забастовку». Мальдонадо рассказал о бардаке в «Лотусе»

Бывший пилот Формулы-1 Пастор Мальдонадо рассказал в подкасте Beyond The Grid о серьёзности финансовых проблем команды «Лотус» в сезоне-2015. Владелец команды Жерар Лопес тогда фактически прекратил финансирование коллектива в ожидании продажи «Лотуса» концерну «Рено».



«Лотус» — фантастическая команда, у них всё было хорошо организовано, много ресурсов, очень умные сотрудники. Но в какой-то момент на них начало сказываться то, что происходило вокруг команды. Это была катастрофа. Я приезжаю на гонку — а у нас нет еды, механикам не платят деньги и они хотят объявить забастовку. У механиков не было номеров в отеле.



Помню, как я прилетел на Гран-при Бразилии, доехал до отеля, а мне говорят: «На вас нет номера». Я говорю: «Окей, я сам заплачу. Я устал после долгого полёта». А они ответили, что номеров нет, потому что всё забронировано командой. То есть номера были забронированы, но не оплачены — и пилоты, руководители и так далее не могли их занять. Я прождал в лобби с напарником до двух-трёх ночи, прежде чем мы заселились! Представьте, как в таких условиях шла подготовка к гонке!



Приезжаешь на трассу — там нет никакой еды… Чтобы добиваться успехов в нашем виде спорта, всё должно идти идеально, чтобы пилоты были сосредоточены на пилотаже. А я не мог сконцентрироваться только на этом, приходилось решать проблемы", — рассказал венесуэльский гонщик.