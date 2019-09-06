Леклер — лучший в первой практике Гран-при Италии, Квят — 6-й

На автодроме в Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был гонщик «Макларена» Карлос Сайнс-младший, а третьим — его напарник Ландо Норрис.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 6-е время. Его напарник Пьер Гасли финишировал с 10-м результатом.



Сессия проходила на мокрой и впоследствии подсыхающей трассе. Практика неоднократно прерывалась красными флагами из-за инцидентов. При этом если болид Кими Райкконена не получил больших повреждений после вылета, то Серхио Перес сильно разбил свой автомобиль.

Формула-1. Гран-при Италии. Первая свободная практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.27,905

2. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,306

3. Ландо Норрис («Макларен») — + 0,545

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 0,825

5. Александер Албон («Ред Булл») — + 1,120

6. Даниил Квят («Торо Россо») — + 2,055

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 2,195

8. Себастьян Феттель («Феррари») — + 2,602

9. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,691

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — + 2,790

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 4,943

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — + 6,071

13. Даниэль Риккардо («Рено») — + 6,623

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — + 6,810

15. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 7,228

16. Ромен Грожан («Хаас») — + 8,075

17. Роберт Кубица («Уильямс») — + 9,911

18. Джордж Расселл («Уильямс») — + 10,516

19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — без времени

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — без времени.