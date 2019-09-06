Леклер — лучший в первой практике Гран-при Италии, Квят — 6-й

На автодроме в Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был гонщик «Макларена» Карлос Сайнс-младший, а третьим — его напарник Ландо Норрис.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 6-е время. Его напарник Пьер Гасли финишировал с 10-м результатом.
Сессия проходила на мокрой и впоследствии подсыхающей трассе. Практика неоднократно прерывалась красными флагами из-за инцидентов. При этом если болид Кими Райкконена не получил больших повреждений после вылета, то Серхио Перес сильно разбил свой автомобиль.
Формула-1. Гран-при Италии. Первая свободная практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.27,905
2. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,306
3. Ландо Норрис («Макларен») — + 0,545
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 0,825
5. Александер Албон («Ред Булл») — + 1,120
6. Даниил Квят («Торо Россо») — + 2,055
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 2,195
8. Себастьян Феттель («Феррари») — + 2,602
9. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,691
10. Пьер Гасли («Торо Россо») — + 2,790
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 4,943
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — + 6,071
13. Даниэль Риккардо («Рено») — + 6,623
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — + 6,810
15. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 7,228
16. Ромен Грожан («Хаас») — + 8,075
17. Роберт Кубица («Уильямс») — + 9,911
18. Джордж Расселл («Уильямс») — + 10,516
19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — без времени
20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — без времени.
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