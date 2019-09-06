Леклер — лучший во второй тренировке ГП Италии, Квят — 10-й

На автодроме в Монце завершилась вторая тренировка Гран-при Италии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у лидера общего зачёта пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул ещё один гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, а его напарник по команде Пьер Гасли показал 7-й результат.
Формула-1. Гран-при Италии. Вторая тренировка
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,068
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,201
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,372
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,611
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,067
7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,146
8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,175
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,271
10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,282
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,360
12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,504
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,533
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,545
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,728
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,904
17. Антони Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,087
18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,583
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,759
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,335.
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