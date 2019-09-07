Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон поддержал Ферстаппена за слова о Росберге

Хэмилтон поддержал Ферстаппена за слова о Росберге
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поаплодировал Максу Ферстаппену за слова о Нико Росберге. Ферстаппен назвал Росберга «новым Вильнёвым».

Напомним, после аварии Ферстаппена с Кими Райкконеном на старте Гран-при Бельгии Росберг заявил, что словно вернулся к образу прежнего себя и был слишком агрессивен.

В ответ Ферстаппен прокомментировал критику в свой адрес чемпиона мира 2016 года, назвав его новым Жаком Вильнёвым.

«Мне не слишком интересно, что он говорит на своих каналах. Думаю, он — это новый Жак Вильнёв. Похоже, что сейчас Росберг постоянно хочет делиться спорными мнениями. Возможно, он хочет заработать денег на своём YouTube-канале. Если бы он выступал дольше, то мог бы заработать намного больше!» — рассказал Ферстаппен.

Посмотреть скриншот из инстаграм-сториз Хэмилтона можно в инстаграм-аккаунте GPFans.

Ферстаппен: Росберг — это новый Вильнёв. Возможно, хочет заработать денег
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент