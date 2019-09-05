Ферстаппен: Росберг — это новый Вильнёв. Возможно, хочет заработать денег

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал критику в свой адрес чемпиона мира 2016 года Нико Росберга. После аварии Ферстаппена с Кими Райкконеном на старте Гран-при Бельгии Росберг заявил, что словно вернулся к образу прежнего себя и был слишком агрессивен.



«Мне не слишком интересно, что он говорит на своих каналах. Думаю, он — это новый Жак Вильнёв. Похоже, что сейчас Росберг постоянно хочет делиться спорными мнениями. Возможно, он хочет привлечь зрителей? Он очень часто это делает. В начале этого года он назвал меня нарциссом. Это очень экстремально.



Возможно, он хочет заработать денег на своём YouTube-канале. Если бы он выступал дольше, то мог бы заработать намного больше!» — приводит слова Ферстаппена GPFans.