Райкконен стартует на Гран-при Италии с пит-лейн, Перес получит штраф

Сегодня, 8 сентября, в Монце состоится очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. Незадолго до старта гонки стало известно о некоторых изменениях на стартовой решётке. Так, пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт с пит-лейн, сообщает Crash. На болиде финна установлен мотор новой спецификации. Такое решение в команде приняли уже после того, как Кими получил штраф в пять мест за замену коробки передач.

Также штраф получит гонщик «Рейсинг Пойнт Серхио Перес. Вчера, 7 сентября, силовая установка на болиде мексиканца испытывала проблемы. В команде решили заменить её. Пересу придётся использовать новый мотор предыдущей спецификации. Ожидается, что он будет стартовать с восемнадцатой позиции.

Также штрафы на Гран-при Италии ждут Макса Ферстаппена и Пьера Гасли.