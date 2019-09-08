Ферстаппен прокомментировал инцидент на старте и неудачу в борьбе с Пересом

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как для него складывалась гонка Гран-при Италии, в которой он финишировал восьмым.



«Я повредил переднее антикрыло на торможении перед первым поворотом, так как все замедлились и я зацепил заднее колесо болида Серхио. Мы совершили пит-стоп, гонка всё ещё продолжалась, а на свободной трассе темп машины был очень хорошим. Я сумел обойти несколько машин, но нам не повезло при виртуальном сейфти-каре, так как он появился круг спустя моего пит-стопа — и три или четыре машины, которые я уже опередил, вновь оказались впереди. Я снова всех их обогнал, но это серьёзно сказалось на состоянии шин, так что в итоге я застрял позади Переса во второй раз за гонку. Я просто не мог его опередить, так как он был очень быстр на прямых.



Мы сделали ряд шагов вперёд в плане темпа силового блока, но, конечно, мы всё ещё продолжаем упорно работать, чтобы ещё прибавить. Учитывая произошедшее в первом повороте, финиш на восьмом месте — не так плохо. А такие вещи всегда более вероятны, когда ты стартуешь с конца решётки. Всегда ожидалось, что последние две гонки будут для нас непростыми, ну а теперь я с нетерпением жду более нормального гоночного уик-энда и старта ближе к лидерам», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».