Стролл очень расстроен действиями Феттеля, но не согласен с собственным штрафом

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал инцидент с участием Себастьяна Феттеля и Пьера Гасли во время гонки Гран-при Италии, когда сначала машину самого канадца ударил Феттель, а затем уже Стролл вынудил вылететь Гасли.



«Трудно принять результат. Мы должны были набрать сегодня хорошие очки. Всё пошло не так, когда Феттель очень агрессивно вернулся на трассу и ударил меня. Я очень расстроен его действиями. Я пытался избежать его, уйдя влево, но он просто продолжал двигаться и в итоге мы столкнулись. Я просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Я ничего не мог сделать, особенно при моей скорости.



Когда я сам возвращался на трассу, то получил штраф за ошибку, которой не допускал. Это просто катастрофа. Я не мог видеть Пьера. Я просто старался убраться с гоночной траектории, так как Феттель отправил меня на опасную позицию.



Мы смотрелись очень сильно на седьмом месте, был достойный гандикап от восьмого, отрываясь от „Макларена“ и сохраняя „Рено“ в поле зрения. Думаю, сегодня было реально набрать много очков, но это гонки», — приводит слова Стролла пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

Гасли считает, что действия Стролла лишили его финиша в очках