Стролл очень расстроен действиями Феттеля, но не согласен с собственным штрафом

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал инцидент с участием Себастьяна Феттеля и Пьера Гасли во время гонки Гран-при Италии, когда сначала машину самого канадца ударил Феттель, а затем уже Стролл вынудил вылететь Гасли.
«Трудно принять результат. Мы должны были набрать сегодня хорошие очки. Всё пошло не так, когда Феттель очень агрессивно вернулся на трассу и ударил меня. Я очень расстроен его действиями. Я пытался избежать его, уйдя влево, но он просто продолжал двигаться и в итоге мы столкнулись. Я просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Я ничего не мог сделать, особенно при моей скорости.
Когда я сам возвращался на трассу, то получил штраф за ошибку, которой не допускал. Это просто катастрофа. Я не мог видеть Пьера. Я просто старался убраться с гоночной траектории, так как Феттель отправил меня на опасную позицию.
Мы смотрелись очень сильно на седьмом месте, был достойный гандикап от восьмого, отрываясь от „Макларена“ и сохраняя „Рено“ в поле зрения. Думаю, сегодня было реально набрать много очков, но это гонки», — приводит слова Стролла пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
- 8 сентября 2019
-
21:45
-
21:33
-
21:29
-
21:10
-
20:58
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:36
-
20:31
-
20:22
-
20:10
-
19:56
-
19:55
-
19:43
-
19:20
-
18:37
-
18:37
-
18:18
-
18:13
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:39
-
17:30
-
16:57
-
16:13
-
16:06
-
15:01
-
13:50
-
12:47
-
11:38
-
11:00
-
10:01
-
03:37