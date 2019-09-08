Гасли считает, что действия Стролла лишили его финиша в очках

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли подвёл итоги гонки Гран-при Италии, где он финишировал 11-м.
«При старте с 17-го места мы знали, что впереди сложная гонка. День был довольно богат на события. У нас был очень хороший старт, после первых кругов я оказался 13-м. Всё выглядело довольно хорошо, пока Стролл не вылетел с трассы и не вернулся прямо в момент, когда его обходил я. Так что мне пришлось избегать контакта, отправившись в гравий. Я потерял две позиции и много времени. В итоге это стоило нам гонки, ведь мы финишировали всего в трёх секундах от девятого места.
Это не было идеально, я думаю, что мы показали хорошую скорость на протяжении всего уик-энда и имели темп, чтобы финишировать в очках после старта с конца решётки. С нетерпением жду чистого уик-энда в Сингапуре без каких-либо штрафов, чтобы извлечь максимум возможного», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».
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