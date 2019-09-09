ФИА не планирует отказываться от бордюров на всех трассах после аварии Перони
Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что после аварии Алекса Перони на гонке Формулы-3 в Италии Федерация не планирует отказываться от поребриков, ограничивающих пределы трассы.
«Не думаю, что стоит обобщать все в отношении бордюров. Назвать инцидент с Перони странным — лучший способ, чтобы описать то, что произошло. Мы изучим различные решения и оценим, что будет лучше для каждой трассы в отдельности, для каждого поворота. Этот поребрик находился в том месте два или три года. Сейчас мы смогли найти его недостатки.
Подход к безопасности не изменится. Расследуем инцидент и будем двигаться дальше. Все трассы имеют наивысшую категорию безопасности, она подтверждена федерацией», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.
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