Уильям Стори поблагодарил «Хаас» за сотрудничество

Генеральный директор Rich Energy Уильям Стори прокомментировал информацию о расторжении компанией контракта с «Хаасом».
«Хочу поблагодарить «Хаас» за большие усилия в нашем сотрудничестве. Прискорбно, что они попали под перекрёстный огонь между акционерами, который привёл к такому фиаско, которого можно было избежать. Желаю команде всего наилучшего и хочу сказать, что наша страсть к автоспорту не ослабевает», — приводит слова Уильяма Стори «твиттер» Rich Energy.
Примечательно, что истинная роль Стори в компании не до конца известна. Ранее в прессе появлялась информация о его отстранении от дел фирмы, однако в заявлении он указан как генеральный директор. Ранее именно с этого аккаунта Стори в обход совета директоров объявил о расторжении соглашения с командой и несколько раз задевал коллектив, указывая на неприемлемые результаты.
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