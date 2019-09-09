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Уильям Стори поблагодарил «Хаас» за сотрудничество

Уильям Стори поблагодарил «Хаас» за сотрудничество
Авто / Формула-1 0

Генеральный директор Rich Energy Уильям Стори прокомментировал информацию о расторжении компанией контракта с «Хаасом».

«Хочу поблагодарить «Хаас» за большие усилия в нашем сотрудничестве. Прискорбно, что они попали под перекрёстный огонь между акционерами, который привёл к такому фиаско, которого можно было избежать. Желаю команде всего наилучшего и хочу сказать, что наша страсть к автоспорту не ослабевает», — приводит слова Уильяма Стори «твиттер» Rich Energy.

Примечательно, что истинная роль Стори в компании не до конца известна. Ранее в прессе появлялась информация о его отстранении от дел фирмы, однако в заявлении он указан как генеральный директор. Ранее именно с этого аккаунта Стори в обход совета директоров объявил о расторжении соглашения с командой и несколько раз задевал коллектив, указывая на неприемлемые результаты.

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