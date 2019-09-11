Окон не сможет заменить Хэмилтона или Боттаса в «Мерседесе» в 2021-м

По словам руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, двухлетний контракт с «Рено» французского гонщика Эстебана Окона, который будет выступать за команду из Энстоуна в сезонах 2020 и 2021 годов, не предусматривает опции расторжения, что позволило бы ему вернуться в ряды «Мерседеса».

«Такой опции не предусмотрено. В следующие два сезона он будет полноправным гонщиком «Рено». После этого для обеих сторон имеются различные опции, но опции возвращения в 2021-м нет», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Сезон-2019 Окон проводит в статусе резервного гонщика «Мерседеса», после того как лишился места в «Форс Индия»/«Рейсинг Пойнт» по окончании минувшего сезона.

Действующие контракты призовых пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса рассчитаны до 2020 года включительно.