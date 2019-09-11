Зафнауэр: удивлён, что топ-команды не заинтересованы в Пересе

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр остался удивлён отсутствием интереса со стороны топ-команд к Серхио Пересу. Перес продлил контракт с «Рейсинг Пойнт» на три года.



«Я был удивлён, что топ-команды не заинтересованы в Пересе. Он хорошо поработал в качестве напарника Дженсона Баттона в «Макларене». Серхио был новичком в команде с чемпионом мира, но они были на одном уровне, по крайней мере — в квалификациях. Очковый расклад по итогам сезона я не помню.



Но они вели очную борьбу на трассе. Он отличный пилот. Он проводит отличные гонки, он просчитывает манёвры и проводит их без лишнего риска, он всегда сохраняет спокойствие. Я помню только одно исключение: ситуацию с Сергеем Сироткиным в прошлом году в Сингапуре», — приводит слова Зафнауэра Motorsport-Total.