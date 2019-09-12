Албон: я живу с мамой и папой, мне определённо не до рок-н-ролла

Пилот «Ред Булл» Александер Албон рассказал о встрече с руководством австрийской команды незадолго до повышения из «Торо Россо». По словам таиландца, в первую минуту он даже не мог понять, шутят ли о его переводе в «Ред Булл» или нет.

«В августе мне позвонили, и мы всретились с Кристианом Хорнером в Милтон-Кинсе. Не было никаких разговоров о повышении. Это был общий разговор, меня спрашивали, где я живу, собираюсь ли я переезжать в Монако и так далее. Я живу с мамой и папой, и мне определённо не до рок-н-ролла.

Через несколько дней я встретился с Хельмутом Марко в Граце, и разговор шёл примерно в том же ключе. Мы обсуждали мой сезон. Никаких намёков о повышении не было, а в конце он сказал мне: «Да, кстати, ты будешь выступать за „Ред Булл“, увидимся в среду в Спа». Это было очень неожиданно. Сложно предугадать, что скажет Марко. Даже не понимал, шутит он или нет", — приводит слова Албона Motorsport-Total.