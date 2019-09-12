«Пирелли» — Сироткину: здорово, что ты с нами в этот исторический момент

Сегодня, 12 сентября, на автодроме «Поль-Рикар», что во Франции, стартовали тесты 18-дюймовых шин для сезона Формулы-1 2021 года. За рулём болида «Рено» их проводил резервист французской команды Сергей Сироткин.
Перед началом заездов Сергей выложил короткое сообщение в «Инстаграме», посвящённое дню тестов. В числе комментариев под постом оказалось и сообщение от официальной страницы «Пирелли» в социальной сети. В нём представители поставщика шин для Ф-1 поблагодарили Сироткина за сотрудничество.
«Здорово видеть тебя с нами в этот исторический момент», — говорится в комментарии.
Отметим, что в первый день тестов Сергей проехал в общей сложности 94 круга. При этом лучшее время круга не сообщается. Также сегодня проводил тесты и Эстебан Окон, который работал с шинами для 2020 года.
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