Хаккинен объяснил, что нужно сделать Феттелю для восстановления репутации

По мнению двукратного чемпиона Формулы-1 Мики Хаккинена, Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», должен одержать победу в гонке, чтобы избавиться от критики в свой адрес.
Напарник Феттеля Шарль Леклер открыл счёт своим победам в Формуле-1, выиграв Гран-при Бельгии, а затем закрепил успех в Монце. Немец же в этих гонках финишировал 4-м и 13-м соответственно.
«Себастьян очень опытен, он четырёхкратный чемпион мира. Он поймёт, что в любой карьере бывают как хорошие, так и плохие времена. Он плохо выступил в воскресенье. Он даже не смог поддержать Шарля, когда его преследовали гонщики «Мерседеса».
Уверен, Себастьян, конечно, поймёт, что Шарль прекрасно справился со своей работой и что ему в скором времени надо выиграть гонку, чтобы вернуть репутацию», — цитирует Хаккинена Unibet.
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