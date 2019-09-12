Бывший напарник Шумахера объяснил, в чём разница между Михаэлем и Феттелем

Бывший финский автогонщик Джей Джей Лехто рассказал, в чём, по его мнению, заключаются различия между Михаэлем Шумахером и Себастьяном Феттелем, семикратным и четырёхкратным чемпионами Формулы-1 соответственно. Лехто и Шумахер были напарниками по «Бенеттону» в шести гонках сезона-1994, в год, когда Михаэль завоевал свой первый титул.

«Михаэль не был тираном. Но он был очень хорошим гонщиком, а также собрал вокруг себя нужных людей. Возможно, в этом слабость Феттеля. У него не было людей, которых можно было бы взять с собой в «Феррари», чтобы выстроить команду вокруг себя», — цитирует Лехто GrandPX.news.

Шумахер после двух титулов в составе «Бенеттона» перешёл в «Феррари» в 1996 году, защищая цвета которой, выиграл все чемпионаты с 2000 по 2004 год. Феттель все свои титулы завоевал в составе «Ред Булл». Присоединившись к «Феррари» в 2015-м, немец пока ни разу не смог закончить сезон на первой строчке личного зачёта.