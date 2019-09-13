Ф-1 за изменение формата уик-энда, но квалификационная гонка ещё не утверждена

Не так давно руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто в интервью изданию La Gazetta Dello Sport подтвердил, что команды чемпионата пришли к единому мнению относительно необходимости изменения формата уик-энда, уточнив, что квалификационная гонка будет внедрена в программу Ф-1 уже в 2020 году. Однако, как оказалось, не всё так однозначно. В целом команды выступают за изменение формата гоночного уик-энда, но конкретного решения о введении квалификационной гонки ещё нет, сообщает RaceFans.
Рассматривается несколько вариантов, некоторые из них предусматривают сохранение квалификации, также изучается вариант, применяемый в Формуле-2, где используют частично реверсивную стартовую решётку.
Напомним, что квалификационная гонка, о которой говорил Бинотто, по идее должна заменить традиционную квалификацию, определяющую положение гонщиков на решётке. При этом в квалификационной гонке стартовый порядок гонщиков будет обратным их положению в общем зачёте. Ранее сообщалось, что квалификационная гонка заменит традиционную квалификацию в сезоне-2020 в трёх или четырёх Гран-при.
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