Раст выиграл первую гонку DTM на «Нюрбургринге»

На автодроме «Нюрбургринг» завершилась первая гонка уик-энда в чемпионате DTM. Её победителем стал лидер общего зачёта Рене Раст, который после этого успеха отрывается от ближайшего преследователя на 47 очков. Второе место в гонке занял Бруно Спенглер, тройку лучших замкнул Марко Виттманн.
DTM. «Нюрбургринг». Первая гонка
1. Рене Раст (Audi RS 5 Turbo DTM)
2. Бруно Спенглер (BMW M4 Turbo DTM) — +10,787
3. Марко Виттманн (BMW M4 Turbo DTM) — +17,299
4. Джонатан Абердин (Audi RS 5 Turbo DTM) — +24,537
5. Лоик Дюваль (Audi RS 5 Turbo DTM) — +27,158
6. Джейми Грин (Audi RS 5 Turbo DTM) — +27,338
7. Шелдон ван дер Линде (BMW M4 Turbo DTM) — +27,650
8. Джоэль Эрикссон (BMW M4 Turbo DTM) — +27,880
9. Тимо Глок (BMW M4 Turbo DTM) — +30,924
10. Робин Фряйнс (Audi RS 5 Turbo DTM) — +31,025.
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