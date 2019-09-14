Раст выиграл первую гонку DTM на «Нюрбургринге»

На автодроме «Нюрбургринг» завершилась первая гонка уик-энда в чемпионате DTM. Её победителем стал лидер общего зачёта Рене Раст, который после этого успеха отрывается от ближайшего преследователя на 47 очков. Второе место в гонке занял Бруно Спенглер, тройку лучших замкнул Марко Виттманн.

DTM. «Нюрбургринг». Первая гонка

1. Рене Раст (Audi RS 5 Turbo DTM)

2. Бруно Спенглер (BMW M4 Turbo DTM) — +10,787

3. Марко Виттманн (BMW M4 Turbo DTM) — +17,299

4. Джонатан Абердин (Audi RS 5 Turbo DTM) — +24,537

5. Лоик Дюваль (Audi RS 5 Turbo DTM) — +27,158

6. Джейми Грин (Audi RS 5 Turbo DTM) — +27,338

7. Шелдон ван дер Линде (BMW M4 Turbo DTM) — +27,650

8. Джоэль Эрикссон (BMW M4 Turbo DTM) — +27,880

9. Тимо Глок (BMW M4 Turbo DTM) — +30,924

10. Робин Фряйнс (Audi RS 5 Turbo DTM) — +31,025.