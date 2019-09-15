Феттель: отсутствие этапа в Германии — невосполнимая утрата
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель высказал недовольство исключением Гран-при Германии из календаря чемпионата мира на 2020 год.
«Надеюсь, что следующий год покажет, что Формуле-1 нужна гонка в Германии и руководство начнёт искать варианты для проведения Гран-при. Это неправильно, когда страны с богатой историей — Великобритания, Италия, Германия — должны бороться за место в календаре чемпионата. Дело в деньгах.
Возможно, что ничего делать и не нужно. Достаточно понять, что мы должны выступать в таких странах, как Германия, этого хватит, чтобы вернуть этап. Но сейчас это невосполнимая утрата. Не факт, что на трассе, которая заменит Германию? будут полные трибуны и интересные гонки», — приводит слова Феттеля Autosport.
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