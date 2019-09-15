Штайнер: мы не прогрессируем, в отличие от соперников

Пилот «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил мнение, что команда перестала прогрессировать, в отличие от соперников.
«Нам нужно постараться как можно быстрее решить наши проблемы и понять, можем ли мы улучшить ситуацию. Всем известно, что я люблю гонки, но это уже что-то другое. Мы выезжаем на трассу на новых шинах, они работают два круга, а затем всё кончено. Мы всегда находимся на грани, любая оплошность равносильна провалу. Когда шины уходят, мы теряем не две десятые, а целую секунду. Мы даже не знаем, на что на самом деле мы способны.
После возврата к спецификации Мельбурна мы стали лучше понимать ситуацию. Старая и новая спецификации не отличаются по скорости. Мы не прогрессируем, в отличие от соперников», — приводит слова Штайнера Motorsport.
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