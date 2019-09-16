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Труэкс выиграл гонку NASCAR в Лас-Вегасе

Труэкс выиграл гонку NASCAR в Лас-Вегасе
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

В Лас-Вегасе состоялся 27-й этап сезона NASCAR 2019 года, первый этап плей-офф. Гонку выиграл Мартин Труэкс, вторым к финишу пришёл Кевин Харвик, а дополнил тройку призёров Брэд Кеселовски.

Чемпион регулярного сезона Кайл Буш попал в аварию на четвёртом круге и закончил заезд 19-м с отставанием в один круг от победителя.

NASCAR. Лас-Вегас

1. Мартин Труэкс («Тойота») — 167 кругов
2. Кевин Харвик («Форд») — +4,173
3. Брэд Кеселовски («Форд») — +6,344
4. Чейз Эллиотт («Шевроле») — +6,600
5. Райан Блэйни («Форд») — +9,086
6. Алекс Боумэн («Шевроле») — +15,381
7. Уильям Байрон («Шевроле») — +19,865
8. Кайл Ларсон («Шевроле») — +24,531
9. Джоуи Логано («Форд») — +24,839
10. Райан Ньюман («Форд») — +25,261.

Победа позволила Труэксу выйти в лидеры личного зачёта. Харвик отстаёт от него на 3 очка, а Джоуи Логано — на 7.

Следующий этап NASCAR состоится 21 сентября в Ричмонде.

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