В «Ауди» признали переговоры с представителями Кубицы на тему перехода в DTM

В «Ауди» рассказали о желании пригласить польского гонщика Роберта Кубицу в команду DTM. В 2018 году Кубица после многолетнего перерыва, связанного с травмами, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года, вернулся в Формулу-1, где выступает за «Уильямс».

Руководитель автоспортивной программы «Ауди» Дитер Гасс признал, что в компании ведут переговоры с представителями Кубицы на предмет выступлений в DTM.

«Роберт, конечно, интересует нас — в разрезе DTM. Но пока рановато вдаваться в детали, касающиеся ситуации с нашими заводскими гонщиками. Лично я не беседовал с Кубицей, но беседовал с его менеджментом», — цитирует Гасса Autosport.

В текущем сезоне Кубица, на счету которого одно очко за 10-е место на Гран-при Германии, занимает 19-е, предпоследнее место в таблице личного зачёта, опережая своего напарника Джорджа Расселла, который пока ни разу не финишировал в топ-10.