Голландский экс-пилот Ф-1 предсказал титул Ферстаппена в 2020 году

77-летний Гейс ван Леннеп, который восемь раз стартовал в гонках Гран-при в семидесятых годах минувшего столетия, считает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в следующем сезоне станет чемпионом мира.

«Он умный парень. Он всё правильно говорит и правильно делает. Людям это нравится. Именно по этой причине и смотрят спорт. Считаю, он завоюет титул в следующем году», — приводит слова ван Леннепа GPblog.

В сезоне-2019 на счету Ферстаппена уже две победы: на Гран-при Австрии и Германии. После 14 этапов сезона голландец, у которого 185 очков, занимает третье место в личном зачёте, уступая лишь представителям «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.

Ферстаппен связан контрактом с «Ред Булл» до сезона-2020 включительно.

